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- 【真作】末広雲華/蘭画賛/掛軸/名家伝来/Ｑ‐984 J
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商品詳細
【真作】【参考】末広雲華【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多数の糊シミ、巻シワあります。表装は絹表装で薄汚れ、全体に多数の糊シミ、汚れシミあります。桐極め箱付軸丈縦167㎝×幅44㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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