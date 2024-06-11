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大明宣徳年製古銅大香炉 金工細工浮彫『金魚満堂』獅子双耳 獅子摘 台付1.8kg
商品番号 K42680632957
商品名

大明宣徳年製古銅大香炉 金工細工浮彫『金魚満堂』獅子双耳 獅子摘 台付1.8kg
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 22,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具大明宣徳年製古銅大香炉金工細工浮彫『金魚満堂』獅子双耳蓋透かし彫獅子摘台付1.8kg茶道具3D1227サイズ(約):長さ17㎝、奥行11.2㎝、高さ23.5cm、総重1.8kg
http://narcologia.ru/goods/seamless334529.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial121116.html
http://narcologia.ru/goods/browse150191.html

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