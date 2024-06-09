ポップマート！POPMART！ディズニークラシックフェアリーテール！コンプセット

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即購入OKです。被って持ってるので出品します。Disneyclassicfairytalesコンプリートセット8種類です(シークレット除く)箱は開封してますが、中の袋までは開封してません。ポップマート公式サイトでも完売してる商品になります。画像6は単品売りで、出品中。中身はこんなのです(•̀ㅁ•́可愛いです～