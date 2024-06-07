

BERNARD BUFFET リトグラフ セーヌ川シリーズ６点-silversky ...



ベルナール・ビュッフェ ＜風景＞リトグラフ | A.Gallery



2023年最新】ビュッフェ リトグラフの人気アイテム - メルカリ



人気ブランド ベルナール ビュッフェ セーヌ川シリーズ６点 新月紫紺大 ...



2023年最新】ビュッフェ リトグラフの人気アイテム - メルカリ



ベルナール ビュッフェ 『カルテの城【BERNARD BUFFET LITHOGRAPHE ...



ベルナール ビュッフェ セーヌ川シリーズ６点 うちの１枚のみ ...



ベルナール・ビュッフェ アルバムパリシリーズ 『サンジェルマン デ ...



ベルナール・ビュッフェ サーカスシリーズ ピポ | 絵画など美術品の ...



翌日発送可能】 絵画「ヴェネツィア」ベルナール・ビュッフェ - www ...



ベルナール・ビュッフェ サントロペ湾 | 絵画など美術品の販売と買取 ...



2023年最新】ビュッフェ リトグラフの人気アイテム - メルカリ



榎木孝明】朝焼けの時 水彩画 贈り物 51.0%OFF www.coopetarrazu.com



ベルナールアーバン 「風に向って」 リトグラフ - 絵画/タペストリ



ベルナール・ビュッフェ サーカスシリーズ 女装道化師 | 絵画など美術 ...

●画家名：ベルナール・ビュッフェ ●作品名：LEPONTDELACONCORDE 1968年 ●絵のサイズ：W47×H64cm ●版画の技法：リトグラフ ●サイン：ビュッフェ直筆サイン●エディションナンバー：138/250額はありません。専用の箱があります。写真1枚目は箱(しっかりした箱)の表です。４０年程前に、フランスにて１２０万で購入したものです。フランス語ですが、鑑定証明だと思います(写真3枚目)。全体的に経年劣化によるヤケがありますので、神経質な方はご遠慮ください。それぞれの絵の間に防湿シートを挟んで保管しています。中古品である事をご理解いただき、ご検討ください。商品が倉庫にあるため、発送は原則として水曜日となる事ご了承下さい。