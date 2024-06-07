BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点

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商品詳細
●画家名：ベルナール・ビュッフェ ●作品名：LEPONTDELACONCORDE 1968年 ●絵のサイズ：W47×H64cm ●版画の技法：リトグラフ ●サイン：ビュッフェ直筆サイン●エディションナンバー：138/250額はありません。専用の箱があります。写真1枚目は箱(しっかりした箱)の表です。４０年程前に、フランスにて１２０万で購入したものです。フランス語ですが、鑑定証明だと思います(写真3枚目)。全体的に経年劣化によるヤケがありますので、神経質な方はご遠慮ください。それぞれの絵の間に防湿シートを挟んで保管しています。中古品である事をご理解いただき、ご検討ください。商品が倉庫にあるため、発送は原則として水曜日となる事ご了承下さい。
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