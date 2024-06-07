  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
商品番号 U79538724161
商品名

BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 55,900 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

●画家名：ベルナール・ビュッフェ　●作品名：LEPONTDELACONCORDE　1968年　●絵のサイズ：W47×H64cm　●版画の技法：リトグラフ　●サイン：ビュッフェ直筆サイン●エディションナンバー：138/250額はありません。専用の箱があります。写真1枚目は箱(しっかりした箱)の表です。４０年程前に、フランスにて１２０万で購入したものです。フランス語ですが、鑑定証明だと思います(写真3枚目)。全体的に経年劣化によるヤケがありますので、神経質な方はご遠慮ください。それぞれの絵の間に防湿シートを挟んで保管しています。中古品である事をご理解いただき、ご検討ください。商品が倉庫にあるため、発送は原則として水曜日となる事ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/flight443528.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei362171.html
http://narcologia.ru/goods/mythic228935.html
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
BERNARD BUFFET リトグラフ セーヌ川シリーズ６点-silversky ...
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
ベルナール・ビュッフェ ＜風景＞リトグラフ | A.Gallery
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
2023年最新】ビュッフェ リトグラフの人気アイテム - メルカリ
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
人気ブランド ベルナール ビュッフェ セーヌ川シリーズ６点 新月紫紺大 ...
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
2023年最新】ビュッフェ リトグラフの人気アイテム - メルカリ
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
ベルナール ビュッフェ 『カルテの城【BERNARD BUFFET LITHOGRAPHE ...
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
ベルナール ビュッフェ セーヌ川シリーズ６点 うちの１枚のみ ...
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
ベルナール・ビュッフェ アルバムパリシリーズ 『サンジェルマン デ ...
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
ベルナール・ビュッフェ サーカスシリーズ ピポ | 絵画など美術品の ...
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
翌日発送可能】 絵画「ヴェネツィア」ベルナール・ビュッフェ - www ...
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
ベルナール・ビュッフェ サントロペ湾 | 絵画など美術品の販売と買取 ...
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
2023年最新】ビュッフェ リトグラフの人気アイテム - メルカリ
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
榎木孝明】朝焼けの時 水彩画 贈り物 51.0%OFF www.coopetarrazu.com
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
ベルナールアーバン 「風に向って」 リトグラフ - 絵画/タペストリ
BERNARD　 BUFFET リトグラフ　セーヌ川シリーズ６点
ベルナール・ビュッフェ サーカスシリーズ 女装道化師 | 絵画など美術 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru