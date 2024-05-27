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商品詳細
※値下げ不可タイトルの通りです。2018年と2019年に鳥取で行われたコンサートのポスター2枚セットになります。あくまで中古品の、自宅で保管していました。経年変化による若干の凹みや変色、巻きジワ等がございます。2019年のポスターの方にテープ剥がれによる傷がございます。（画像3枚目と4枚目参照）神経質な方は購入をご遠慮ください。#Ayasa#八潮瑠唯#Morfonica#バンドリ#BanGDream#EastOfEden
http://narcologia.ru/goods/moped462768.html
http://narcologia.ru/goods/cotton385061.html
http://narcologia.ru/goods/kindness778205.html
レア Ayasa ポスター2枚セット バンドリ 八潮瑠唯 Morfonica 日本製 ...
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