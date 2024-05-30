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マクファーレン フィギュア ジーター
商品番号 S37088155864
商品名

マクファーレン フィギュア ジーター
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マクファーレントイズデレクジーターのフィギュアです。3,000体限定。写真2枚目の箇所にシリアルナンバーあります。3枚目の写真のように5体セットのうちの1つです。未開封ですが、箱には多少のキズあります。中古品のご理解いただける方のご購入をお願いいたします。#McFARLANE'SDerekJeterアメリカMLBニューヨークヤンキースNewYorkYankees野球インテリアコレクションマクファーレン
http://narcologia.ru/goods/composite725354.html
http://narcologia.ru/goods/influenza695493.html
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