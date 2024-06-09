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中国画　　紙本淡彩色水墨画　【　山水図　画　賛　】　　掛軸一幅　　軸先木　321
商品番号 L57908172903
商品名

中国画　　紙本淡彩色水墨画　【　山水図　画　賛　】　　掛軸一幅　　軸先木　321
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 11,451 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···水彩画　　　　　　中国画　　紙本淡彩色水墨画形式···掛け軸・掛軸　　　　　　掛軸一幅　　軸先木主題···風景・海景　　　　　　　淡彩色水墨画　画賛　紙本主な画材···その他　　　　　　　水墨　　　　　　　　中国画　　紙本淡彩色水墨画　　山水図　　画賛　　　　　　　　以上の様な作品です　　山水図に画賛有り　　作者不詳　　　　　　　　なかなか良い描き込み作品です。　　　　　　　　状態　　　紙本　表具共概ね良い状態　　　　　　　　サイズ　　表具　　　174cmX40cm作品　　　100cmX33cm　　　　　　　　　　　　　箱無　　　　　　　　　　　　　梱包サイズ　　　60ゆうパック配送
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