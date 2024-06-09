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- 中国画 紙本淡彩色水墨画 【 山水図 画 賛 】 掛軸一幅 軸先木 321
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商品詳細
絵画の種類···水彩画 中国画 紙本淡彩色水墨画形式···掛け軸・掛軸 掛軸一幅 軸先木主題···風景・海景 淡彩色水墨画 画賛 紙本主な画材···その他 水墨 中国画 紙本淡彩色水墨画 山水図 画賛 以上の様な作品です 山水図に画賛有り 作者不詳 なかなか良い描き込み作品です。 状態 紙本 表具共概ね良い状態 サイズ 表具 174cmX40cm作品 100cmX33cm 箱無 梱包サイズ 60ゆうパック配送
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