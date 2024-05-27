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『P』『割引』♢﻿奥村土牛♢﻿「ガーベラ」 木版画 額装 直筆サイン 落款 限定
商品番号 I57306842899
商品名

『P』『割引』♢﻿奥村土牛♢﻿「ガーベラ」 木版画 額装 直筆サイン 落款 限定
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 15,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数あるお品物の中からご覧頂きましてありがとうございます。♢﻿奥村土牛ガーベラ木版画額装直筆サイン限定200部79/200額に微細な擦れ、あたりがみられますが、絵自体には破れ等傷み無し。寸法額50.5cm×63cm元箱に収めて発送致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/smear483104.html
http://narcologia.ru/goods/choice244485.html
http://narcologia.ru/goods/flight767328.html
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