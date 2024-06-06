AKIRA セル画展 来場者限定特典 色校正ポスター 非売品　お値下げ可能

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AKIRAセル画展来場特典の色校正ポスターです、来場の特典としてランダムで配られました。編集部で保管していたものだということで、多少の折れや傷があることはご了承ください。お値下げ可能ですので、ご相談ください