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behringer ベリンガー XENYX302USB
商品番号 S98781435158
商品名

behringer ベリンガー XENYX302USB
ブランド名 ベリンガー
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BEHRINGER302USBXENYXオーディオインターフェイス2chアナログミキサーになります。購入してから１,２回ほどしか使用していないので未使用に近いとおもいます。本体などには目立つ傷もなくとてもきれいな状態です。配送方法はらくらくメルカリ便にて、プチプチに包み梱包してお送りいたします。#BEHRINGER#302USBXENYX
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