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- ロックマンエグゼ フォルテ ゴスペル ピンバッジ 2種セット
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商品詳細
閲覧頂きましてありがとうございます！ロックマンエグゼより、フォルテゴスペルのピンバッジとなります。新品未使用未開封品です。※ケースに擦り傷がありますので、未使用に近いとしています。即購入⭕よろしくお願い致します！#ロックマンエグゼ#フォルテ#ゴスペル#プログラムアドバイス
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