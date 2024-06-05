Audio Technicaワイヤレスシステムアンプ　ATW-SP707a 美品

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動作は確認済です。問題がありません。外観は擦り傷、汚れなどがあります。全体的には、きれいだと思います。個人の判断です。中古品なので、初期動作不良以外は、、ノー返品にてお願いします。付属品：外箱のみ。★電源ケーブルは本体と繋いであります。特徴:コンパクトでかんたん操作、電源はAC100V/乾電池の2ウェイ。1台に使えるワイヤレスマイクは1本です。外来ノイズの影響に強いUHF800MHz帯ワイヤレスアンプシステム。一体型なので面倒な接続不要で学校や講演、ビジネスなどに最適。出力20W。ワイヤレスアンプの電源はAC100V、もしくは単2形乾電池の2ウェイ。室内や屋外など使用場所を選ばない。周波数の切り換えスイッチ付きなので状況により設定可能。ワイヤレスアンプ背面にはマイクボックス付きでコンパクト収納。コンパンダーの採用により広大なダイナミックレンジと低ノイズ化を実現。ワイヤードマイク2本が使用できるほか、CDプレーヤーなどの入力も可能。持ち運びに便利なベルト付き。仕様参照:システム総合特性受信周波数：1（806.125MHz）2（806.375MHz）3（807.125MHz）4（807.750MHz）5（809.000MHz）6（809.500MHz）の6波から1波をスイッチで選択周波数特性：100～15kHz使用温度範囲：5℃～45℃ワイヤレスアンプATW-SP707a電源：AC100Vもしくは単2形乾電池×8(別売)電池寿命：約3時間(アルカリ電池使用時)消費電力：17W外形寸法：H347.8×W283×D240mm質量(電池除く)：約8.0kg ＜アンプ部＞定格出力：20W(AC電源使用時) 7W(電池使用時)定格歪率：2％以下入力インピーダンス：マイク1,2 100kΩ ：外部音声入力端子 45kΩ入力感度：マイク1,2 －47dBV ：外部音声入力端子 －9dBVSN比：65dB(外部音声入力端子)出力インピーダンス：音声出力端子 42kΩ ＜スピーカー部＞型式：バスレフ型スピーカーユニット：16cmフルレンジコーン周波数帯域：70Hz～20kHz最大許容入力(JEITA)：100W