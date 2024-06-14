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ボーマンダex
商品番号 G54841808875
商品名

ボーマンダex
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品内容】ポケモンカードボーマンダexpsa9【収録パック】ポケモンカード「蒼空の激突」・画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったままお送りいたします。　写真の個体（PSA鑑定番号のもの）をそのままの状態での発送となりますのでご安心下さい。【注意事項】PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···R特徴···PSA鑑定
http://narcologia.ru/goods/troupe492411.html
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