【新品未使用】Roland TR-8S RHYTHM PERFORMER



Roland ローランド/AIRA TR-8S リズム・パフォーマー アイラ (TR8S)



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2023年7月に購入しましたが、使用機会がないため出品します。新品未使用です。即購入OKです。48時間以内発送丁寧に梱包し、最速・最短で、発送させて頂きます！！家で犬や猫のペットを飼っておりませんし、タバコも吸いません。【商品情報】・歴代TRシリーズを網羅したACBサウンドとサンプル・サウンドを、シームレスにプレイできるリズム・パフォーマー。・ACBサウンドとサンプル・サウンドは、11のインストに自由にアサイン可能。SDカードからのオリジナル・サウンドのインポートにも対応。・シーケンサーは128パターン×8バリエーションに増加。パターンを駆使したパフォーマンス＆トラック制作の自由度が向上。・トリガー出力端子＋トリガー専用トラックを装備。ビンテージ・シーケンサーやモジュラー・シンセなどとの同期が可能。・6系統のアサイナブル出力端子を搭載。外部エフェクトとの組み合わせや個別インストのPA出しなど、様々な状況に対応。・リズム・サウンド向けにチューニングされた、インスト用、マスター用エフェクトを多数搭載。各インストからのエフェクト・センドを個別調整可能。・操作性を考慮して再構築されたUI。フェーダー部にカスタマイズ可能なカラーLEDを採用し、視認性も抜群。