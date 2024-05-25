三輪晁勢　ペン画　フラメンコ　額装　N　3633B

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大きさ （画寸:見えている白い紙部分））縦約24.8cm×横約17.2cm（額）厚さ約5.4cm 縦約52cm×横約43.2cmテープ痕と思われる箇所が見受けられます。額には傷みがございます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。