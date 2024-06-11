にじさんじ タロット 缶バッジ 不破湊

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商品詳細
にじさんじ所属不破湊タロット缶バッジ10点セットです。開封後、痛バを組む為に缶バカバーに入れましたが、グッズ整理の為出品します。発送時は缶バカバーにいれたままプチプチ梱包させて頂きます。即購入可能です。#にじさんじ#缶バッジ#タロット缶バッジ#不破湊
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