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商品詳細
ムーミンの仲間ムーミントゥーティッキリトルミイミースナフキンスティンキー状態は悪くはないですが色ムラによる一部凸凹してる部分もあります。ミーも一部写真の様になってますが元々です。陶器置物貯金箱です加藤工芸
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