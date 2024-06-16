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ムーミン 置物
商品番号 G66392463514
商品名

ムーミン 置物
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 6,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムーミンの仲間ムーミントゥーティッキリトルミイミースナフキンスティンキー状態は悪くはないですが色ムラによる一部凸凹してる部分もあります。ミーも一部写真の様になってますが元々です。陶器置物貯金箱です加藤工芸
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