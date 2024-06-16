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EXILE TAKAHIRO クリーナー ストラップ セット
商品番号 E45999723046
商品名

EXILE TAKAHIRO クリーナー ストラップ セット
ブランド名 Evital
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAKAHIROのクリーナーセットです。未開封の物やこちらで1個単位で購入したものなど様々です。日本製も多数ございます。中古で購入した物に関しては直ぐに袋に入れて保管しておりました。なので元々の袋が違う物もございます。状態は悪くないと思いますがかなり昔のもある為、神経質な方は購入をお控え下さいませ。#EXILE#三代目JSoulBrothers#TheRAMPAGE#GENERATIONSよろしくお願い致します。
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