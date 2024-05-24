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ダラブッカ
商品番号 H81739938905
商品名

ダラブッカ
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。中東の民族楽器、ダラブッカです。付属品は本体のみです。傷、塗装の剥げ、表面の剥げ等があるお品です。詳細な状態は写真をご確認ください。打面の直径　28cm打面までの高さ　43cm#ダラブッカ#エジプト　#民族楽器#ダルブカ#タブラ#ベリーダンス#打楽器種類...ダラブッカ
http://narcologia.ru/goods/encourage567172.html
http://narcologia.ru/goods/displease899631.html
http://narcologia.ru/goods/stage703597.html
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