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NAGABA プロモ ブラッキー　美品
商品番号 U38681777894
商品名

NAGABA プロモ ブラッキー　美品
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 3,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆即購入OK☆値下げ不可NAGABAプロモブラッキー67/SV-PPROMO傷、折れ、汚れ等はないと思いますが、人によって判断が異なりますので、状態については写真で判断をお願いします。個人的には美品だと思います。写真に写りきらない傷や凹みなどがある場合はございます、状態による評価はご遠慮ください。またすり替え防止のため、ご購入後の返品はお断り致します。未使用品ですが、自宅保管のため神経質な方はご遠慮下さい。画像10枚目のように硬質ケースに入れ折れ防止をし、水濡れ防止をして丁寧に梱包し、迅速に発送致します。#ポケモンカード#ポケカ#SR#SA#漆黒のガイスト#白銀のランス#スペースジャグラー#シャイニースター#イーブイヒーローズ#バラ#フュージョンアーツ#ボルテッカー#タイムゲイザー#スターバース#ロストアビス#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#VSTARユニバース#バイオレットex#スカーレットex#トリプレットビート#スノーハザード#クレイバースト#YU#nagaba#未開封#プロモーション#パック#ピカチュウ#イーブイ#ブースター#サンダース#シャワーズ#エーフィ#ブラッキー#リーフィア#グレイシア#ニンフィア#かみなりのキバ
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