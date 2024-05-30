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- クラリネットマウスピースＢ40（箱あり 選定品）
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商品詳細
B♭クラリネット マウスピースＢ40です。今年の１月に購入しました。松本健司さんの選定品です。数回吹きましたが、私には合わなかったので出品を決めました。マウスピースクリーナーでケアした後自宅保管しておりました。出品の際は、もう一度マウスピースクリーナーで除菌等の処置をさせて頂きますが、このご時世ですので、気になる方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/smear545004.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate750477.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose779740.html
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