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クラリネットマウスピースＢ40（箱あり　選定品）
商品番号 Q64318165854
商品名

クラリネットマウスピースＢ40（箱あり　選定品）
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B♭クラリネット　マウスピースＢ40です。今年の１月に購入しました。松本健司さんの選定品です。数回吹きましたが、私には合わなかったので出品を決めました。マウスピースクリーナーでケアした後自宅保管しておりました。出品の際は、もう一度マウスピースクリーナーで除菌等の処置をさせて頂きますが、このご時世ですので、気になる方はご遠慮下さい。
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