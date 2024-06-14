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YAMAHAトランペットYTR-333
商品番号 I53039660891
商品名

YAMAHAトランペットYTR-333
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 6,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トランペットレベル···中級者46年前に購入して3年間使ってずっと今まで保管しておりました。思い出の品ですが、興味のある方は是非使って下さい。メンテナンスは必要です。マウスピースはついておりません。
http://narcologia.ru/goods/preference234438.html
http://narcologia.ru/goods/septet786019.html
http://narcologia.ru/goods/diamond563658.html
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