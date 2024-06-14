YAMAHAトランペットYTR-333

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種類···トランペットレベル···中級者46年前に購入して3年間使ってずっと今まで保管しておりました。思い出の品ですが、興味のある方は是非使って下さい。メンテナンスは必要です。マウスピースはついておりません。