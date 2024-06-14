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マウスピース B40ライヤー【未使用】
商品番号 F87874671877
商品名

マウスピース B40ライヤー【未使用】
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B♭クラリネットマウスピースバンドレン　B40Lyre試奏のみストックが増えすぎたので出品します。選定品ではありませんがバランスよく鳴るマウスピースだと思います。アルコール消毒済B40ライヤー複数出品中！定価17,050円〜商品説明〜B40よりやや開き（ティップオープニング）が狭く、コントロール性能が向上。音の遠達性が素晴らしく、更に豊かな響きを実現します。ロングフェイシングを採用することで、より音色の幅が広がりました。スタッカートにも素早く反応し、特に高音域での吹きやすさは比類なく、更にプレイヤーの音楽表現を高めてくれます。ご経験者の方に好評のモデルです。即購入OK★プロフィールをお読み下さい種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース吹奏楽　clarinetマッピ種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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