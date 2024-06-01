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商品詳細
サイズ275×70中国在住の際、とある富豪から頂いた物です。その方曰く中国では名の知れた画家作とのことです。あまりに大きく家に飾れないので。お好きな方は是非。
http://narcologia.ru/goods/ordering508179.html
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