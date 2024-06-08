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クレイバースト　1BOX
商品番号 R36452209172
商品名

クレイバースト　1BOX
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,324 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！ポケモンカードゲームクレイバースト　1BOXヨドバシカメラ購入品のためシュリンクはありません。送料の関係で厚さが3cmを超えてしまうため、パックのみを梱包してメルカリ便(ゆうパケットポスト)で発送します。パックの入れ替えは一切行っておりませんので封入率はシュリンク付きのものと同じになります！※SR以上1枚確定排出※コンビニ払いの方は購入前にお支払い予定日を連絡ください。※梱包済みのため2日以内に発送可能です！外箱の付属を希望の方は＋500円でペリペリ付きで折り畳んでお付け致します！※すり替え防止の為、返品交換はご遠慮下さい。※未開封につき中身に関しては分かりかねますので、中身で評価を判断される方は購入をご遠慮ください。※購入にて悪い評価の付いている方は購入前にコメントをお願いします。コメントが無い場合は購入者都合でキャンセルさせて頂く可能性があります。ポケモンカードポケカイーブイヒーローズsaスペシャルアートプロモ未開封未使用シャイニースターポケカssrスペシャルセットイーブイズセットニンフィアエーフィブラッキーグレイシアリーフィアサンダースシャワーズブースターミュウアニコレピカチュウアセロラガラルの仲間たちユウリピカチュウCSRcsrアルセウスリザードンシロナマリィフウロスイクンポケセンカイディアルガパルキアギラティナおじょうさまロストスズナルギアさぎょういんレジドラゴセレナふりそでジャローダカイヒスイシンオウSARキハダコイキングマスカーニャナンジャモミモザ
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