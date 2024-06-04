中国　清朝期　端渓舊坑硯 刻銘入　道光六年銘　アンティーク0420

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端渓六稜硯 宋坑硯-



硯 中国端渓 旧坑堀 縦20.1㎝ 横12.9㎝ 厚さ2.2㎝-



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端渓硯、明時代（天啓六年）刻印あり、396年前の商品です ...



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送料込み 即購入ok！横幅 10.3cm縦幅 22.7cm厚さ 2.0cm●その他、注意事項：中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。ご返品はお受けすることができません。