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マーベル レゴ まとめ売り
商品番号 V37997412703
商品名

マーベル レゴ まとめ売り
ブランド名 レゴ
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルのレゴのまとめ売りです、ケースに保管していたのでほこりはあまりありません、目立った傷はありませんが乗り物に小さい傷があるかもしれません。少しバラして発送します。綺麗な状態ですが、神経質な方は購入控えてください。7616276103761077612376083アベンジャーズバルチャーマーベルレゴmarvellegoインフィニティウォーエンドゲームmcuスパイダーマンカーネイジガーディアンズオブギャラクシー
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