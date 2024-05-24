加納幸　葵まつり　織物　額

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西陣の名門 加納幸 制作の織物です。この織物は葵まつりの巡行の様子を 日本画家 近藤千尋画伯が画かれたものを、西陣の伝統技術を駆使して織り上げたものです。糸染めは堅牢染で金糸は本金です(裏の解説より)朱色の素敵な額ですが、正面下に小さな欠けがあります、写真で確認お願いします。一度人手に渡った物なのでその辺ご理解いただける方に。ひな祭り葵祭