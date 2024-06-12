ラフェス【優木せつ菜】缶バッジ

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虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会優木せつ菜ちゃんのラブライブフェスのガチャ缶バッジ単品1個になります。カバーをつけた状態でバッグにつけて、ともりさんの最終公演に持ち出しました。商品の状態は、写真をご確認ください。言葉だと伝え漏れがあるといけませんので。私のプロフィールを確認の上購入をお願いいたします。購入前に購入意思をご連絡願います。ご連絡を受けまして、こちらは出品商品には古い商品もありますので、商品の有無及び状態を確認いたします。ご注意定例文章のお値下げ依頼のみではコメント返信いたしません。大幅なお値下げはご遠慮願います。またコメントも返信いたしません。場合によっては削除とさせていただきます。宜しくお願いいたします。ラブライブラブライブフェスラフェス虹ヶ咲ニジガク高咲侑上原歩夢宮下愛優木せつ菜中須かすみ桜坂しずく天王寺璃奈朝香果林エマ・ヴェルデ三船栞子