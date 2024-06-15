Ｅ８９９　掛軸　大徳寺　藤田寛道　『日々是好日』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



2023年最新】藤田寛道の人気アイテム - メルカリ



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高級感 【茶道具】前大徳寺 三玄院 藤井誡堂筆 『日々是好日』 一行 ...

総丈 約 172cm×31cm本紙 約 103cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。