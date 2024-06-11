ミミッキュVMAX car

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商品詳細
これはポケモンカードのミミッキュVMAXcarです。カードパックから出してすぐにスリーブに入れ、防湿庫で飾っていた物です！未使用の美品となります。 必読！ ご購入前に！商品は美品ではありますが、一度、人の手に渡ったお品ですので、ご理解よろしくお願いします。発送前に必ずチェックはしていますが、人の目での確認ですので、ご理解くださいませ！種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CSR
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