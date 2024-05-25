小島健 アクリルスタンド

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商品詳細
小島健くんのアクスタ4つセットです。バラ売りの場合1つ1800になります。新品未開封ですが、素人保管のため気になる方は購入をお控えください。喫煙者、ペットはいません。即購入OKです。関西ジャニーズJr関ジュ小島健こじけんAぇ！groupアクスタ20'夏
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