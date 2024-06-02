まふまふ缶バッジXYZ16個セット

まふまふさんの缶バッジ16個セットになります。こちらXYZデザインです。即購入可能⭕️バラ売り不可❌お値下げ不可❌痛バ使用していたのと、長年の劣化で黒さびなどの痛みがあります。必ず御理解頂ける方のみご購入願います。100均のカバーをつけて使用していた為、そのままのお譲りになります。訳あり品ですがレート御理解頂ける方のみご購入願います。プロフィール必ず一読くださいませ。



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