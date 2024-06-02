マーベルレジェンド ゴーストライダー \u0026 HELL CYCLE (レア ...

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MARVELLEGENDSGHOSTRIDERCOMICVER.(ULTIMATERIDERS)*RARE*国内製品6インチ(1/12?)スケールアクションフィギュア*中古品/開封品/バラ売り不可です。*コメントなし即購入ＯＫです。*値下げ不可です。希望購入価格を申請してもその値段にはなりません。*ご購入の意思がある場合のみ「いいね」ボタンをご利用いただければ幸いです。*即日発送/翌日発送。*商品受け取り後24時間以内の受け取り評価ができる方のみ。*BUYEE代理サイトからの購入も受け付けております。アメトイですので塗装や関節の硬さに個体差がある場合がございます。コレクション整理の為出品いたします。状態は画像でご理解頂ける方のみ、ご購入宜しくお願い致します。出品している商品は趣味で大事にしてきた物を出品しているので大事にしてくださる方に購入して頂けると幸いです。出品物について:*コメントやメッセージは24時間以内に返信するように心がけますので、ご了承ください。*コンビニ/ATM支払いの方は、未払いキャンセル防止のため、具体的な支払い予定日時を教えてください。*トラブル回避の為、専用や取り置きは致しません。*配送方法は選べませんのでご了承ください。*タバコは吸っておりません、またペットも飼っておりません。*コメントでやりとりをしていても購入された方を優先いたしますのでご了承ください。*購入後の質問はお控えください。*また返金、返品に関してはよほどのことがない限り受け付けておりませんのでご了承願います。HOTTOYSMEZCO