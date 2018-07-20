Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプ

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フェンダー メキシコ製のジャズベースです。1990年代製造のようです。ピックガードがジャックまでの一体型のモデルで、ギターのストラトキャスターのような見た目です。こちらはジャンク品の扱いです。以下、商品詳細です。音出しできました。ネックは順反り気味です。トラスロッドは回り切っていると思います。フレットは残っています。ボディの端にキズがあります。ナットの溝が大きいです。ペグは回りますが、一部回し心地がよくないです。（チューニングはできます）トーン、ボリュームを回すと音が小さくなりました。全体的に状態は悪いですが、ネックが細くて弾きやすいです。また、トーンやボリュームなども状態は良くないですが、回し切って触らなければ問題なく使用できました。使用機会があまりないので手放しますが、メンテしながら今後も活躍できる個体と思います。ソフトケースが付きます。プチプチとダンボールで梱包します。質問などコメント欄からお願いします。よろしくお願いします。カラー···ブラックシリーズ···Fenderタイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ケース