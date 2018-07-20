  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプ
商品番号 Y89827316844
商品名

Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 19,355 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

フェンダー　メキシコ製のジャズベースです。1990年代製造のようです。ピックガードがジャックまでの一体型のモデルで、ギターのストラトキャスターのような見た目です。こちらはジャンク品の扱いです。以下、商品詳細です。音出しできました。ネックは順反り気味です。トラスロッドは回り切っていると思います。フレットは残っています。ボディの端にキズがあります。ナットの溝が大きいです。ペグは回りますが、一部回し心地がよくないです。（チューニングはできます）トーン、ボリュームを回すと音が小さくなりました。全体的に状態は悪いですが、ネックが細くて弾きやすいです。また、トーンやボリュームなども状態は良くないですが、回し切って触らなければ問題なく使用できました。使用機会があまりないので手放しますが、メンテしながら今後も活躍できる個体と思います。ソフトケースが付きます。プチプチとダンボールで梱包します。質問などコメント欄からお願いします。よろしくお願いします。カラー···ブラックシリーズ···Fenderタイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ケース
http://narcologia.ru/goods/preference579738.html
http://narcologia.ru/goods/recommended460790.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild993452.html Fender Mexico ジャズベース レアかも ストラトキャスタータイプ ...
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプFender Mexico ジャズベース レアかも ストラトキャスタータイプ ...
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプFender Mexico ジャズベース レアかも ストラトキャスタータイプ ...
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプFender Mexico ジャズベース レアかも ストラトキャスタータイプ ...
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプFender Mexico ジャズベース レアかも ストラトキャスタータイプ ...
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプFender Mexico ジャズベース レアかも ストラトキャスタータイプ ...
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプ即納！最大半額！】 Fender mexico 70s フェンダーストラトキャスター ...
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプFender Mexico ジャズベース レアかも ストラトキャスタータイプ ...
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプ2023年】フェンダーベースのおすすめ人気ランキング39選 | mybest
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプFender Mexico ストラトキャスター 50周年ジャンク 部品つき smcint.com
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプFender - 【期間限定値引】フェンダーメキシコ プレーヤー ストラト ...
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプBlackstar id core10 v2 クリーム(レアカラー)-
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプ憧れ 【値下げ】History ジャズベース moonプリアンプ 搭載 ベース ...
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプFender - Fender MEXICO JAZZ BASS サンバーストの通販 by ハンハン's ...
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプ2021人気No.1の 【4525】 50th Fender エレキ Mexico Mexico 50th ...
Fender Mexico ジャズベース　レアかも　ストラトキャスタータイプ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru