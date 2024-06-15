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ポケモンカード　シンジュ団スペシャルセット
商品番号 R91088494944
商品名

ポケモンカード　シンジュ団スペシャルセット
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態はシュリンクあり未開封品1000円ガチャの景品で当てました。
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