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エレキギター用ペグ
商品番号 I24627211322
商品名

エレキギター用ペグ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー不明のエレキギター用ペグです。取り付け用のネジが付属します。付属品は写真に写っているものが全てです。比較的綺麗な状態ですが、神経質なかたはご遠慮ください。取り付けは自己責任でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ambassador952306.html
http://narcologia.ru/goods/composite158854.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate121048.html
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