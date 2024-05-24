美品 PAC212VFM ダークブルー木目調

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商品詳細
PACIFICA212VFMSPAC212VFM(TBL)YAMAHA定価：¥42000後藤ひとり使用モデル同系4月にイシバシ楽器店にて購入をしました。購入してから1度も使用せず、風通しの好い日陰で保管しておりました。弾きやすいパシフィカの木目調ブラックブルーのモデルです！是非ご検討くださいませ！#YAMAHA#PACIFICA212VFMSPAC212VFM_TBL_#ぼっちざろっく#ギタータイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocasterアクセサリー・パーツ···メンテナンス用品
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