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大森靖子 魔法使いなんてならなきゃよかったステッキペンライト
商品番号 I29127235512
商品名

大森靖子 魔法使いなんてならなきゃよかったステッキペンライト
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超天獄ZEPPTOURにてライブ後購入しました。未開封ではありませんが1度も使ってません。動作確認済。自宅保管の為、本体の微細な傷等はご了承ください。【サイズ】約230mm×63.5mm×51.5mm【素材】本体　ABS／透明中板　ABS／透明LED：RGB1灯・スイッチ：プッシュ式(OFF⇒10色切替)・電池：マンガン単4乾電池×3個(電池耐久時間：8.5時間)【原産国】中国
http://narcologia.ru/goods/slide389287.html
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