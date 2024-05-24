大森靖子 魔法使いなんてならなきゃよかったステッキペンライト

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商品詳細
超天獄ZEPPTOURにてライブ後購入しました。未開封ではありませんが1度も使ってません。動作確認済。自宅保管の為、本体の微細な傷等はご了承ください。【サイズ】約230mm×63.5mm×51.5mm【素材】本体 ABS／透明中板 ABS／透明LED：RGB1灯・スイッチ：プッシュ式(OFF⇒10色切替)・電池：マンガン単4乾電池×3個(電池耐久時間：8.5時間)【原産国】中国
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http://narcologia.ru/goods/browse590091.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial867916.html
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