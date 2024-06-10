リザードン Vstar HR 美品

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リザードンvstarhrです。昔にパックから出したものです。写真を撮るときだけスリーブから出し、撮影後はスリーブに戻して保管しております。素人確認ですが、画像のとおり、キズ・折れ等はないと思いますが、トラブル防止のため、神経質な方のご購入はご遠慮ください。写真をご参考下さい。※すり替え防止のため、返品交換は対応いたしませんので、ご納得いただいた場合のみご購入ください。即購入可です。値引きは都度検討します。ワンオーナー品です。よろしくお願い致します。