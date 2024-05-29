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エレキギター S.by MUSICMAN / AX3FM (NBL) スターリン
商品番号 I64954536647
商品名

エレキギター S.by MUSICMAN / AX3FM (NBL) スターリン
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 22,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【SterlingbyMUSICMAN/AX3FMNeptuneBlue】•【メーカー希望小売価格:¥79,600(税込)】••【セットアップ価格:¥7,700(税込)】(2023.7/25済み)•(オクターブ.ロッド.弦高.ピックアップ高.弦交換)★新品•未使用★★ショップでセットアップ済みの商品です★1ヶ月前に新品で購入後,(整備,調整,セットアップ)を行きつけのギターショップでやって頂き,大切に保管をしていましたが,欲しいギターができた為,出品致します。★すぐにライブなどで使用できる最高の状態です。★純正品ながら出音は最高に良いです。★これから何十年も使用して頂けるギターです。★フレット残り10割,ネック反り無し,トラスロッド1回も　回してません。スターリン・バイミュージックマンよりAX3FMが登場！フレイムメイプルをトップにあしらったモデルです。トレモロはシンクロタイプが搭載されております。5WAYピックアップセレクターにより,ハムバッカーサウンドもシングルコイルサウンドも出力可能！オールマイティなモデルです。とてもバランスが良く,弾き易いモデルなので,これから始める方にもオススメの一本です。●新品,セットアップ済みのギターをお探しの方にオススメです。出荷時まで毎日,大切にメンテナンスしています。興味のある方は是非よろしくお願い致します。(ピックアップ,バックパネルのシートも剥がしてません)●付属品：純正ギグバック,トレモロアーム,調整器具#MUSICMAN#エレキギターボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ギグバック,メンテナンス用品
http://narcologia.ru/goods/slide674987.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce166155.html
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