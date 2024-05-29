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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪NO：1401TE素人撮影、計測につき、多少の誤差は御容赦下さい。出品は現状品のみです。ご不明な点は御購入前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。#天然石#翡翠#工芸品#天然素材#魔除け#瑪瑙
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