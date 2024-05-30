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【真作】黒住教五代教主/黒住宗和/鶴舞千年之寿/掛軸/名家伝来/AA-169
商品番号 O24382215012
商品名

【真作】黒住教五代教主/黒住宗和/鶴舞千年之寿/掛軸/名家伝来/AA-169
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 6,678 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】黒住教五代教主/黒住宗和　　　　宗教家・黒住教五代管長。岡山県生。昭和47年（1973）歿、67才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の糊シミ、折れ、巻シワあります。表装は概ね良好です。　　　　　　　　　桐合せ箱付　軸丈　　縦　192cm　×　幅　52cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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