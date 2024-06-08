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美品 掛け軸 平田昭作 源氏物語 冬春の図 うす雲 共箱 和歌 枕草子
商品番号 B63098407910
商品名

美品 掛け軸 平田昭作 源氏物語 冬春の図 うす雲 共箱 和歌 枕草子
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ95×56センチ紙本共箱肉筆目立った汚れなく状態良いです。インテリア和室床の間着物桜さくら紫式部の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···人物・肖像
http://narcologia.ru/goods/ambassador347806.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly429784.html
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素晴らしい外見 作者不詳/青緑農家の図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-81 ...

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