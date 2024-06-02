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商品詳細
値下げしました！AFTERSCHOOLSWAGというイベントの公式ステッカーです。LittleGleeMonsterのmanaka(まなか)ちゃんの直筆サインが入っております。リトグリがこのイベントに参加していた時にGETしました。数年前のものです。今は手に入らないですしおそらく数枚しか存在しないのでかなり貴重かと思います。
http://narcologia.ru/goods/influenza559393.html
http://narcologia.ru/goods/unusable884474.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful836351.html
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