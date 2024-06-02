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イベントステッカー
商品番号 L66073976428
商品名

イベントステッカー
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 6,475 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました！AFTERSCHOOLSWAGというイベントの公式ステッカーです。LittleGleeMonsterのmanaka(まなか)ちゃんの直筆サインが入っております。リトグリがこのイベントに参加していた時にGETしました。数年前のものです。今は手に入らないですしおそらく数枚しか存在しないのでかなり貴重かと思います。
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