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【額付4点セット】森田りえ子「花 四題」【作家直筆サイン】【送料無料】
商品番号 I32116899000
商品名

【額付4点セット】森田りえ子「花 四題」【作家直筆サイン】【送料無料】
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 60,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をして頂けると喜びます！どうぞよろしくおねがいします。■状態作品、額に目立ったキズや汚れはございません■作品説明タイトル　花技法　ミクストメディア・手張り本金箔限定部数　12/35制作年代　2020年サイン　作家直筆サイン・印画寸　18.5×24cm額寸　36.2×41×2.5cmタイトル　朝顔技法　ミクストメディア限定部数　12/35制作年代　2020年サイン　作家直筆サイン・印画寸　18.5×24cm額寸　36.2×41×2.5cmタイトル　秋華技法　ミクストメディア限定部数　12/35制作年代　2020年サイン　作家直筆サイン・印画寸　20×24cm額寸　36.2×41×2.5cmタイトル　五色椿技法　ミクストメディア・手張り本金箔限定部数　12/35制作年代　2020年サイン　作家直筆サイン・印画寸　17×24cm額寸　36.2×41×2.5cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#森田りえ子その他作品はこちら
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