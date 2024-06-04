【額付4点セット】森田りえ子「花 四題」【作家直筆サイン】【送料無料】



森田りえ子さん | 京都市立芸術大学



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森田りえ子 - ギャラリー萠



森田りえ子『花 四題』直筆サイン・番号入り



森田りえ子画文集 オンナマエ



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表千家不審菴：静聴松風：アートのほとり ― 心の散歩道［森田りえ子氏］



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祇園祭】鷹山に絵を寄贈 日本画家の森田りえ子さん - 産経ニュース



森田りえ子「秋華」木版画 :: 絵画買取・絵画販売専門店 - 株式会社 ...



秋華 | リベラコレクション



森田りえ子 - ギャラリー萠

額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をして頂けると喜びます！どうぞよろしくおねがいします。■状態作品、額に目立ったキズや汚れはございません■作品説明タイトル 花技法 ミクストメディア・手張り本金箔限定部数 12/35制作年代 2020年サイン 作家直筆サイン・印画寸 18.5×24cm額寸 36.2×41×2.5cmタイトル 朝顔技法 ミクストメディア限定部数 12/35制作年代 2020年サイン 作家直筆サイン・印画寸 18.5×24cm額寸 36.2×41×2.5cmタイトル 秋華技法 ミクストメディア限定部数 12/35制作年代 2020年サイン 作家直筆サイン・印画寸 20×24cm額寸 36.2×41×2.5cmタイトル 五色椿技法 ミクストメディア・手張り本金箔限定部数 12/35制作年代 2020年サイン 作家直筆サイン・印画寸 17×24cm額寸 36.2×41×2.5cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#森田りえ子その他作品はこちら