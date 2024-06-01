BTS MERCH BOX #7　トレカのみ

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商品詳細
BTSMERCHBOX #7トレカのみです→7枚まとめて♡写真を撮るために開封しました！届いた時から袋はしわしわでしたがトレカは問題なしです！トレカのバラ売りは無しです！宜しくお願い致します★人気グループ...BTSグッズ種類...公式写真
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