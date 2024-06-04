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ピカチュウ　004 新しい仲間たち　PSA8と9 2枚セット　ポケカ
商品番号 B33721634540
商品名

ピカチュウ　004 新しい仲間たち　PSA8と9 2枚セット　ポケカ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピカチュウと新しい仲間たちピカチュウ　004/004PSA8と9の2枚セットになります。残念ながら8と9でしたのでセットで出品いたします。検索用ポケカポケモンカードPSAブラッキーSRトレーナーリーリエ
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