ピカチュウ　004 新しい仲間たち　PSA8と9 2枚セット　ポケカ

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商品詳細
ピカチュウと新しい仲間たちピカチュウ 004/004PSA8と9の2枚セットになります。残念ながら8と9でしたのでセットで出品いたします。検索用ポケカポケモンカードPSAブラッキーSRトレーナーリーリエ
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