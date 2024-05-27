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- 【PSA10】デオキシスVSTAR SAR 223/172 S12a
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商品詳細
・デオキシスVSTAR223/172SAR2022PokemonJapaneseSword\u0026ShieldVstarUniverse223FullArt/DeoxysVstar私が鑑定に提出したワンオーナー品です。返却されて開封後まず最初にスリーブに封入しております。UVカット専用スリーブ→プチプチ→ジップロック（防水）で梱包し、クッション封筒などで配送致します。PSA9や10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。ご質問などございましたらお気軽にお聞きください。ポケカポケモンカードハイクラスパックVSTARユニバースサイコジャベリンスターフォースイラスト：DOM
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