♥富士山　絵画　インテリア　富士山画　アート

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富士山の絵画 www.krzysztofbialy.com

ご覧頂き誠にありがとうございます。富士山のアクリル画となります。パステルカラーなので多様な壁紙に合わせやすいです。画像ではわかりづらいですが、要所要所に金色も含まれており、立体感凹凸もございます。size33×23.5cm #原画 #現代アート #おしゃれ #インテリア #インテリア雑貨 #インテリアアート #玄関 #パステルインテリア #絵画 #縁起 #風水 #モダン #モダンアート #オシャレインテリア #金 #インテリアパネル #アート #インテリアオブジェ #オブジェ #風景画 #1点物 #vivprintemps #テクスチャーアート絵画の種類...その他#マルニ